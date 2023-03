(ANSA) - POGGIO RENATICO, 24 MAR - Il nuovo parco solare Malvezzi-Fondazione Fornasini, realizzato da Enel Green Power a Poggio-Renatico (Ferrara) e inaugurato questa mattina "è un impianto di 17 MW" e rappresenta "lo stato dell'arte per quanto riguarda la tecnologia solare per produrre energia elettrica. È un impianto efficiente, che permetterà un risparmio importante di Co2 consumata e di gas utilizzato, alimentando circa 8mila famiglie. L'elemento distintivo è che è stato fatto in forte sinergia con il territorio". Lo ha detto Luca Solfaroli Camillocci, responsabile di Enel Green Power Italia, nel corso della cerimonia del taglio del nastro del nuovo impianto nel ferrarese.



"Questo territorio - ha aggiunto - ha detto sì allo sviluppo nel rispetto dei ruoli. L'iter autorizzativo è stato rigoroso ma rapido. Per la prima volta - ha spiegato Solfaroli Camillocci - abbiamo lanciato l'iniziativa di crowdfundig Scelta Rinnovabile che ha avuto un grande successo da parte dei cittadini di questo territorio. Pensiamo che questo modo di sviluppare l'energia rinnovabile insieme ai territori sia la chiave di volta per la transizione energetica in Italia". (ANSA).