(ANSA) - POGGIO RENATICO, 24 MAR - "Investire sulle rinnovabili come se non ci fosse un domani significa evitare che un domani non ci sia, soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti". Lo ha detto il presidente di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, all'inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico da 17MW realizzato da Enel Green Power a Poggio Renatico (Ferrara) sottolineando come "i rigassificatori di Piombino e Ravenna, che sarà pronto tra 2 anni, rappresentano la transizione, ma l'obiettivo è quello di puntare sempre di più sull'energia green".



Bonaccini ha ricordato che l'Emilia-Romagna abbia "approvato un piano energetico triennale regionale che vale tra investimenti pubblici, fondi europei, nazionali e regionali, cofinanziamento dei territori e finanziamenti privati, oltre 8 miliardi di euro. Si va dal risparmio energetico, all'efficientamento energetico, al fotovoltaico e al potenziamento di quello che può produrre energia pulita sostituendo le fonti inquinanti".



Tra le novità, anche "la legge che abbiamo approvato, tra le prime regioni italiane, sulle comunità energetiche, ha avuto un boom eccezionale: abbiamo avuto già oltre 140 richieste di intervento. Significa che famiglie, condomini, imprese, associazioni, enti locali, possano associarsi per produrre energia pulita e anche cederla se eccede il fabbisogno. Sono tanti mattoni che vanno a costruire il futuro anche dell'Emilia-Romagna, visto che nel 2035 Onu e Ue ci chiedono di arrivare attorno al 100% di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel 2050 la neutralità carbonica". (ANSA).