(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 15 MAR - Il Comitato Salute Pubblica Piombino Val di Cornia ha fatto una richiesta di accesso agli atti riguardo al piano di sicurezza definitivo sul rigassificatore che Snam installerà nel porto e sulla relativa pubblicazione. La richiesta è stata presentata al Commissario straordinario per la realizzazione dell'opera Eugenio Giani e per conoscenza al prefetto di Livorno e al Ministro dell'Ambiente e riguarda la procedura inerente al progetto Snam di collocazione della nave Golar Tundra.



Il Comitato, si ricava da un comunicato stampa, chiede gli atti sul piano sicurezza come "portatori di interessi che riguardano la comunità, direttamente interessata alla presenza di un impianto a rischio di incidente rilevante che si intende porre a poche centinaia di metri dalle abitazioni e da numerosi altri elementi vulnerabili".



"Abbiamo appreso dalla stampa e da dichiarazioni della Snam che il Piano di Sicurezza definitivo predisposto dalla società è stato inoltrato per l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Regionale" e "nell'ambito della trasparenza del procedimento si chiede al Commissario di pubblicare il Piano di Sicurezza Definitivo presentato da Snam sul sito del Commissario (regione toscana rigassificatore) come è avvenuto finora per il progetto, per i pareri e per le prescrizioni degli enti, per le integrazioni ovvero per tutti gli atti del procedimento e per gli atti adottati in riferimento al rigassificatore destinato al nostro porto". (ANSA).