(ANSA) - TRIESTE, 14 MAR - Fincantieri punta sull'eolico offshore per un "rinascimento" della cantieristica navale.



Il più grande costruttore navale europeo afferma che il passaggio dall'industria petrolifera ai parchi eolici potrebbe più che raddoppiare i ricavi delle sue attività offshore nei prossimi cinque anni, dopo il tentativo fallito di acquistare la rivale francese Chantiers de l'Atlantique. Lo riporta un articolo pubblicato oggi dal Financial Times.



Il quotidiano economico riporta anche una dichiarazione in merito dell'a.d. di Fincantieri Pierroberto Folgiero, rilasciata durante una visita in Norvegia: Vard, la controllata del Gruppo specializzata in offshore, "è la nostra leva, la nostra arma segreta. L'energia rinnovabile in mare creerà una nuova economia". (ANSA).