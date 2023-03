(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAR - La Commissione europea sta preparando un nuovo regolamento delegato sulla tassonomia, con i criteri tecnici per individuare a quali condizioni le varie attività economiche soddisfano gli obiettivi Ue sulla sostenibilità per acque e aria, economia circolare, prevenzione e lotta all'inquinamento e biodiversità. Lo apprende l'ANSA da fonti della Commissione europea.



L'obiettivo è di pubblicare l'atto delegato prima della pausa estiva. Ma la gestazione del primo atto delegato sulla tassonomia degli investimenti sostenibili, quello sul cambiamento climatico, è stata molto lunga e dibattuta a causa dell'inclusione della produzione energetica del nucleare e del gas tra le attività economiche con la patente "verde" . Secondo fonti industriali, la Commissione potrebbe proporre criteri tecnici per settori fino a oggi non coperti dalla tassonomia, come l'agricoltura e l'aviazione. (ANSA).