GranTerre, tra i principali marchi del cibo made in Italy nella produzione di salumi e formaggi stagionati, e il Gruppo Hera hanno firmato un accordo quadro per la decarbonizzazione teso a mettere al servizio del gruppo alimentare le competenze che la multiutility ha maturato negli anni nell'ambito delle soluzioni innovative e integrate per l'efficienza energetica, la produzione dell'energia (comprese le fonti rinnovabili) e la gestione del ciclo idrico.



GranTerre, in particolare, si inserisce nel comparto delle aziende ad alto consumo e la sua attività è caratterizzata da processi produttivi complessi per i quali è possibile individuare soluzioni tecnologiche in grado di fornire un importante aiuto nella riduzione della carbon footprint. Il Gruppo Hera, anche attraverso Hera Servizi Energia (Hse), dispone del know how e delle strutture necessarie non solo a individuare le opportunità di efficientamento possibili, ma anche ad eseguire la progettazione e la realizzazione delle soluzioni tecnologiche necessarie a conseguire tali efficientamenti.



Con questo accordo - si spiega - GranTerre, titolare di marche quali Teneroni, Parmareggio, Senfter e molte altre con 18 sedi produttive in Italia, ha l'obiettivo di imprimere una ulteriore forte accelerazione al proprio percorso di sostenibilità e realizzare un elevato numero di impianti in grado di migliorare l'efficienza energetica e la resilienza dei processi produttivi. Hera Servizi Energia unirà le proprie competenze a quelle di Cpl Concordia, altro grande soggetto industriale del territorio, specializzato nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi energetici.



L'accordo, con investimenti per circa 20 milioni nei prossimi cinque anni, è stato perfezionato alla presenza dell'Ad del Gruppo Hera Orazio Iacono, dell'Ad di GranTerre Giuliano Carletti e del presidente di Cpl Concordia Paolo Barbieri.



