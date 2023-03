Eos compra impianti solari da 380 Mw nel Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Eos Investment Management (Eos Im), gruppo internazionale specializzato nella gestione di fondi di investimento sostenibili, annuncia di aver sottoscritto un contratto di acquisto di progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare situati in Sardegna, Puglia e Sicilia. I progetti, con una potenza complessiva fino a 380 MW, sono in una fase molto avanzata dei rispettivi iter autorizzativi. Alcuni saranno completati già nel corso del 2023.



L'accordo di Eos è stato siglato con la piattaforma di investimenti in rinnovabili IPC, controllata dal Gruppo Igefi.



Il Gruppo Igefi è un gruppo industriale italiano attivo nel settore delle costruzioni e dell'impiantistica per telecomunicazioni e settore energetico, nonché developer e investitore nei settori real estate ed energy. (ANSA).