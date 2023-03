Engie: accelera su rinnovabili,entro 2023 altri 100 megawatt

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Engie accelera sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e annuncia la costruzione di due parchi eolici e il collegamento di due batterie che contribuiranno alla stabilità della rete elettrica nazionale, per un totale di 100 megawatt (Mw) di capacità installata entro il 2023.



Engie in Italia vanta, ad oggi, 500 mw una capacità installata di rinnovabile tra impianti eolici e fotovoltaici. I parchi di Porto Torres e Rampingallo si aggiungono ad altri progetti la cui costruzione è prevista in Italia centro-meridionale nei prossimi anni. I due parchi eolici, per una capacità complessiva di 60 Mw, sono in costruzione a Porto Torres, in Sardegna, e a Rampingallo, in Sicilia, a pochi chilometri da Salemi. Complessivamente produrranno ogni anno 145 GWh di energia.



"Entro il 2030 arriveremo a 2 Gw di potenza installata, contribuendo concretamente al percorso di transizione energetica del Paese e affiancando alla produzione di energia da fonti rinnovabili soluzioni innovative che garantiscano maggiore stabilità alla rete", sottolinea in una nota il ceo di Engie Italia, Monica Iacono. (ANSA).