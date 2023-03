Alleanza tra Edison, Edf e Ansaldo Energia per il nuovo nucleare

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, Edf e Edison hanno sottoscritto una lettera di intenti (Loi), per collaborare allo sviluppo del nuovo nucleare in Europa e favorirne la diffusione, in prospettiva anche in Italia.



Obiettivo dell'accordo è di valorizzare nell'immediato le competenze della filiera nucleare italiana, di cui Ansaldo Nucleare è capofila, a supporto dello sviluppo dei progetti di nuovo nucleare del gruppo Edf, e al contempo di avviare una riflessione sul possibile ruolo del nuovo nucleare nella transizione energetica in Italia.



"Con questo accordo gettiamo le basi per una riflessione concreta e aperta sul ruolo del nuovo nucleare a supporto della transizione energetica italiana", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.



Edf ha "l'ambizione di promuovere partnership internazionali per implementare un portafoglio di tecnologie nucleari a sostegno dell'Europa verso i suoi obiettivi di net zero", sostiene Vakis Ramany, direttore dello sviluppo internazionale per il nuovo nucleare di Edf. Il gruppo Ansaldo Energia dispone di un "patrimonio di competenze di eccellenza che è di fondamentale importanza nel percorso di transizione energetica", sostiene Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia. Per Riccardo Casale, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Il gruppo Ansaldo Energia ha "saputo mantenere vive le proprie competenze in ambito nucleare dopo la chiusura delle centrali nucleari italiane". (ANSA).