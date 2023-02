Energia: l'americana Ameresco acquisisce Enerqos Energy

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Ameresco acquista Enerqos Energy Solutions, energy service company di Milano. L'operazione consente alla società americana, che ha una capitalizzazione di oltre 2,5 miliardi di dollari al Nyse, di espandere la propria presenza in Europa.



"È con grande entusiasmo che entriamo in questa nuova fase della nostra attività. Enerqos è stata costruita sull'impegno a sviluppare soluzioni di energia rinnovabile e stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni, in modo da inaugurare un futuro più verde e migliore per tutti, - ha dichiarato Enrico Giglioli, ceo di Enerqos -. In qualità di leader nel settore cleantech, Ameresco condivide questa convinzione e ha una storia dimostrata di implementazione di tecnologie innovative che forniscono energia pulita e migliorano la sicurezza, l'affidabilità e la resilienza complessiva".



"Questa acquisizione rafforza ulteriormente la presenza globale di Ameresco espandendo la nostra presenza e aggiungendo una nuova pipeline di lavoro in tutta Italia, - ha detto George Sakellaris, presidente e ceo di Ameresco. - La missione di Ameresco è quella di creare un futuro più sostenibile per i nostri clienti e riteniamo che l'acquisizione di Enerqos estenda la nostra comprovata esperienza nel fornire significative soluzioni di energia rinnovabile ed efficienza energetica a entità in Nord America e in Europa che aumentano i risparmi energetici e riducono le emissioni di carbonio". (ANSA).