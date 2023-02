Eni: nei distributori il biocarburante 100% rinnovabile

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime rinnovabili, HVOlution, è in vendita in 50 stazioni di servizio Eni e sarà disponibile a breve, entro il mese di marzo, in 150 punti vendita in Italia. Lo annuncia il gruppo spiegando in dettaglio che HVOlution è un biocarburante (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) che viene prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare.



Eni è in grado di offrire ai propri clienti questo innovativo biocarburante grazie all'investimento realizzato sin dal 2014 con la trasformazione delle raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie, che dalla fine del 2022 sono palm oil free.



HVOlution, sottolinea il gruppo, può contribuire all'immediata decarbonizzazione del settore dei trasporti anche pesanti, tenuto conto delle emissioni allo scarico, perché utilizzabile con le attuali infrastrutture e in tutte le motorizzazioni omologate, di cui mantiene invariate le prestazioni. (ANSA).