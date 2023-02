La Rai e la Giornata del risparmio energetico

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il rispetto dell'ambiente e l'uso consapevole delle risorse energetiche sono le sfide più importanti per l'intero pianeta. Giovedì 16 febbraio, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, e della 19/a edizione di "M'illumino di meno", iniziativa promossa da Rai Radio2 "Caterpillar" e da Rai per il Sociale, la Rai curerà una programmazione dedicata.



Su Rai 1 il tema della sostenibilità sarà trattato nel corso di "Unomattina" a partire dalle 9.05. Su Rai 3 se ne occuperanno i programmi "Agorà" alle 8 e "Geo" alle 17. Anche la Tgr dedicherà spazio ai temi energetici e ambientali. In particolare, la redazione in lingua italiana del Friuli-Venezia Giulia darà ampio risalto alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili con notizie e servizi nelle principali edizioni dei telegiornali, dei giornali radio e di "Buongiorno Regione". La Tgr Abruzzo e la Tgr Emilia-Romagna dedicheranno servizi a questi temi, mentre la Tgr Puglia realizzerà un servizio sulle iniziative pubbliche e private organizzate per sensibilizzare la popolazione al risparmio energetico.



RaiNews24, oltre a dedicare servizi all'iniziativa, avrà anche un ospite nella rubrica "Economia24" in onda alle 17.30. Anche il portale di Rai Cultura dedicherà ai valori della Giornata uno speciale con approfondimenti, interviste e programmi. RaiPlay metterà a disposizione sulla piattaforma i contenuti: "M'illumino di meno", collezione di decine di contributi estratti dai programmi Rai su temi come l'energia, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, la rivoluzione verde, il trasporto in bicicletta; "Montagne di energia", documentario di Liza Boschin e Yuri Massaro (2022); "Una sola Terra", raccolta di contributi dalle Teche Rai con inchieste e reportage storici sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. Anche Rai Radio1 promuoverà la Giornata all'interno dei gr e nei programmi: "Il mondo nuovo", in onda dalle 10 alle 11, con Stefano Mancuso che intervisterà Massimo Cirri e Sara Zambotti, conduttori di "Caterpillar", e lancerà la campagna di sensibilizzazione; "Che giorno è" in onda dalle 11 alle 12 con un'intervista a Cirri.



Radio 2 promuoverà la Giornata in tutti i programmi di palinsesto, mentre su Isoradio "Io, Chiara e il green" in onda alle 14 promuoverà la Giornata con la conduttrice Chiara Giallonardo. La Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili sarà evidenziata nell'Almanacco Giornata Mondiale/Nazionale su Televideo alla pagina 413. (ANSA).