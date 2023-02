Rinnovabili: con Piano 2030 benefici per 361 miliardi

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - L'aumento della capacità di generazione rinnovabile necessaria per raggiungere gli obiettivi Ue di decarbonizzazione e indipendenza energetica 2030 insieme all'ulteriore sviluppo della filiera italiana può portare benefici economici fino a 361 miliardi di euro e creare fino a 540.000 nuovi posti di lavoro. E' quanto emerge dal rapporto sul "Piano 2023 del settore elettrico" realizzato da lo studio Enel Foundation realizzato con Althesys ed Elettricita' Futura.



"L'Italia conta già su una filiera nazionale di imprese che operano in questo settore, con un potenziale di crescita significativo che può essere sbloccato sfruttando le opportunità della transizione e facendo leva sul potenziale di innovazione delle eccellenze tecnologiche italiane" ha detto Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys.



"Per sbloccare questo potenziale e ottenere i massimi benefici dagli investimenti da realizzare nei prossimi 7 anni, l'Italia deve attuare rapidamente una strategia nazionale chiara e concreta volta a potenziare l'installazione di ulteriore energia di generazione rinnovabile e a creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo di una capacità industriale ancora più competitiva" ha aggiunto. (ANSA).