Comunità energetiche, piattaforma per favorirne la nascita

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Diffondere la cultura dell'efficienza energetica per le aziende e per la Pubblica Amministrazione; portare avanti un percorso virtuoso per lo sviluppo delle Comunità energetiche a fini sociali per migliorare la vita dei suoi partecipanti; supportare spazi informativi per diffondere la competitività del mercato dell'energia verde e la sua crescita nei prossimi anni.



Federesco, Federazione Nazionale delle Energy Service Company, ha presentato ufficialmente le proprie attività per l'anno 2023. La Federazione continuerà a promuovere la cultura dell'efficienza e del risparmio energetico attraverso le migliori pratiche sostenibili.



In quest'ottica sono state presentate le nuove offerte per i privati e la Pubblica Amministrazione per progetti di efficientamento energetico. In particolare, è pronto il lancio della piattaforma dedicata alle Comunità energetiche, con una proposta che guiderà Comuni, Pa, Pmi e cittadini dal processo di costituzione fino alla gestione finale dell'energia.



"Una giornata positiva, con cui abbiamo raccolto grande consenso tra i nostri Associati per gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere quest'anno - sottolinea Claudio Ferrari, il presidente di Federesco -. Attendiamo anche di poter collaborare con il Governo Meloni, in particolare per discutere dello spinoso problema dei crediti d'imposta. Restiamo poi in attesa della pubblicazione dei Decreti ministeriali per le Comunità energetiche rinnovabili, che speriamo siano solo l'inizio di un grande lavoro di sviluppo di questo settore".



(ANSA).