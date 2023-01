Libia, nel 2026 avvio produzione gas in 'struttura A'

(ANSA) - IL CAIRO, 28 GEN - E' previsto nel 2026 l'avvio della produzione dalla "Struttura A", il primo in ordine cronologico, dei due campi a gas oggetto dell'accordo firmato oggi a Tripoli da Eni e Noc. Lo si è appreso da Tripoli.



Le "strutture A&E" sono localizzate nell'area di Bahr Essalam quindi, come anticipato, nel Mediterraneo al largo di Tripoli. I campi saranno collegati all'impianto di trattamento di Mellitah, operato dalla Mellitah Oil and Gas., e la produzione netta prevista "a plateau" sarà di 160.000 barili di olio equivalente al giorno (boed), 110.000 dei quali "Eni equity", viene precisato. (ANSA).