Gas:sindaco Piombino,rigassificatore non dà lavoro,danneggia (2)

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 28 GEN - Riguardo alle compensazioni, ha anche affermato Ferrari, "il memorandum di Giani non è che un mero allegato a un'autorizzazione che fa acqua da tutte le parti e che non vincola in nessun modo le istituzioni superiori".



"Non parla dei problemi di sicurezza - aggiunge -, dell'operabilità del porto, dei ritardi annunciati di un cantiere gravato da oltre un centinaio di prescrizioni. Menziona la 398, un'opera che la città invoca a gran voce da decenni e che, finalmente, è già stata parzialmente cantierizzata e finanziata per la parte restante. Menziona un non ben precisato rilancio della siderurgia quando è evidente che la questione è totalmente svincolata dall'opera del rigassificatore".



"Potrei andare avanti - conclude - ma, a differenza di Giani, non vivo nel Paese delle Meraviglie e ho troppo rispetto dell'intelligenza dei miei concittadini. Il presidente mi ha più volte accusato di fare l'avvocato più che il sindaco: se lui facesse il Presidente della Regione e difendesse i territori invece di perdere tempo con passerelle inutili non sarei costretto a difendere la città dagli attacchi ai quali contribuisce".