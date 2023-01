Energia: accordo Regione E-R-Comuni per favorire transizione

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili, per le quali sono già stati varati finanziamenti con risorse europee, anche per gli enti locali emiliano-romagnoli. Il supporto agli Enti locali nella gestione dei procedimenti autorizzativi relativi all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Una sinergia tra Comuni e Regione nella lotta alla crisi energetica, per fronteggiarla e definire soluzioni di breve e medio periodo.



Sono alcuni dei temi principali relativi alla transizione energetica contenuti nell'Accordo di collaborazione tra Regione e Anci Emilia-Romagna, approvato dalla Giunta regionale e che sarà firmato nelle prossime settimane.



L'intesa viene sottoscritta ormai da diversi anni ed è modellata, di volta in volta, in base alle priorità e alle esigenze che emergono con riferimento ai temi dell'energia.



L'obiettivo della Regione è favorire l'attuazione, nei 330 Comuni e nelle 38 Unioni dell'Emilia-Romagna, delle misure del Piano energetico regionale 2030 e del relativo Piano attuativo triennale 2022-2024, nonché il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi contenuti nel Patto per il lavoro e il clima.



"Siamo a fianco dei Comuni, per supportarli nella transizione energetica - commentano gli assessori regionali allo Sviluppo economico e Green economy, Vincenzo Colla, e al Bilancio, Paolo Calvano - vogliamo affrontare assieme il complesso dei problemi che ruotano attorno alle emissioni in atmosfera di gas serra, ai cambiamenti climatici e agli approvvigionamenti energetici, e contribuire alla ricerca di soluzioni ambientalmente sostenibili. Insieme si possono definire e individuare le possibili strategie che favoriscano, nel minor tempo possibile, la transizione verso una economia più verde e una società a basse emissioni di carbonio".



"Un'attenzione particolare - conclude Colla - è dedicata all'attivazione di strumenti informativi e alla condivisione di un sistema di monitoraggio dei bandi rivolti ai Comuni e dei progetti finanziati all'interno del Pnrr, per consentire al territorio regionale di intercettare tutte le risorse possibili e affrontare con successo le sfide connesse alla transizione energetica". (ANSA).