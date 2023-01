Gas: forum esportatori, crisi continuerà fino al 2026

(ANSA) - ALGERI, 27 GEN - "La crisi del gas rimarrà nel 2023 e potrebbe continuare fino al 2026, quando arriveranno i progetti di liquefazione e avvieranno la produzione". Lo ha detto Mohamed Hamel, Segretario generale (Sg) del Forum dei paesi esportatori di gas, parlando ai giornalisti dopo essere stato ricevuto ieri sera ad Algeri da Mohamed Arkab, ministro dell'Energia e delle miniere del Paese nordafricano.



A lungo termine, il Sg del forum ha detto "penso che il gas naturale rimarrà un'energia molto importante per il progresso economico. Pensiamo che la domanda di gas naturale aumenterà del 36% entro il 2050". Le dichiarazioni di Hamel vengono rilanciate in video dai media algerini, tra cui la pagina Facebook del quotidiano Echorouk.



Il "Forum dei paesi esportatori di gas" è stato istituito nel dicembre 2008 come organizzazione intergovernativa con sede a Doha, in Qatar, per favorire scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento tra gli 11 Stati che lo compongono (Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago e Venezuela). (ANSA).