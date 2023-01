Usa: ambientalisti contro New York su ok a società cripto mining

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Gli ambientalisti fanno causa a un'agenzia dello stato di New York per aver approvato l'acquisizione di un impianto energetico da parte di una società di mining di criptovalute. La Clean Air Coalition of Western New York ritiene che il disco verde violi la legge sul clima varata dallo stato nel 2019, secondo la quale il 70% dell'elettricità dovrà essere generato dall'energia rinnovabile entro il 2030 e le emissioni dovranno essere ridotte dell'85% entro il 2050. La commissione accusata è la New York Public Service Commission, che ha consentito alla canadese Digihost di rilevare un impianto energetico nel nord dello stato. (ANSA).