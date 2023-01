Gas: Algeria, maxi-investimenti per mantenere la produzione

(ANSA) - ALGERI, 13 GEN - L'Algeria ha stanziato "più di 40 miliardi di dollari" per investimenti "nell'esplorazione di idrocarburi" nei prossimi anni, con l'obiettivo di mantenere la produzione di gas "sopra i 110 miliardi di metri cubi all'anno".



Lo ha detto il ministro dell'Energia e delle Miniere algerino Mohamed Arkab partecipando in videoconferenza ad un convegno, come riporta un comunicato pubblicato dal suo dicastero su Facebook.



Arkab, parlando al forum "la voce del sud" organizzato dall'India, ha detto che "oltre il 50%" della produzione "è destinato all'esportazione" e la quota di gas naturale proveniente dall'Algeria rappresenta attualmente il 5% del mercato mondiale (Algeri dall'anno scorso è il primo fornitore di gas naturale all'Italia). (ANSA).