Caro bollette:Agsm Aim,quadruplicate richieste rateizzazioni

(ANSA) - VERONA, 12 GEN - "Siamo perfettamente consapevoli di quanto il particolare momento storico che stiamo vivendo stia mettendo in difficoltà famiglie, imprese e commercianti ed è per questo che abbiamo deciso di incrementare la possibilità di comunicare con i nostri operatori". Così Federico Testa, nuovo presidente di Agsm Aim, la multiutility di Verona e di Vicenza, che oggi ha illustrato una serie di iniziative varate dall'azienda per contenere il caro bollette.



"Siamo coscienti - ha aggiunto Testa - di quanto l'impennata del costo delle bollette negli ultimi mesi abbia messo in difficoltà soprattutto le fasce più deboli, tant'è che stiamo studiando per trovare tutti i modi concreti per aiutarle". "Già dallo scorso anno il nostro gruppo ha attuato azioni per aiutare le persone più bisognose, che ci ha visti stringere accordi con le Caritas veronese e vicentina. Porteremo avanti questa iniziativa anche per quest'anno, allargando anche ad altri interlocutori sul territorio" ha spiegato il vicepresidente Gianfranco Vivian.



La società commerciale del gruppo, Agsm Aim Energia, continua a offrire ai propri clienti la possibilità di rateizzare la bolletta in modo da alleggerire l'impatto finanziario e diluirlo nel tempo. Inoltre la multiutility veneta ricorda la possibilità di usufruire dei bonus sociali elettrico e gas riconosciuti automaticamente ai cittadini che ne hanno diritto in base all'Isee e al numero di componenti del nucleo familiare.



In media, il prezzo dell'energia elettrica di Agsm Aim è passato dai 10,25 del 2021 a 30,03 centesimi di euro a kWh del 2022 (con un picco a 50,59 euro) mentre quello del gas ha visto un incremento da 0,27 euro/mc del 2021 a 1,32 del 2022 (con un picco a 2,55 euro). In questo scenario il numero dei contatti ai call center è più che raddoppiato, passando da 30 mila chiamate del dicembre 2021 a 63 mila del dicembre 2022. Quadruplicate le richieste di rateizzazione, da 7.500 del 2021 a 27 mila nel 2022. (ANSA).