(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - La lotta al cambiamento climatico "trascende le differenze politiche tra Ue e Cina" anche in vista della Cop 28 a Dubai dove "Usa, Ue e Cina possono fare molto per il risultato finale". Così il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sua recente visita nella Repubblica popolare cinese.



"I grandi emettitori possono fare molto per dimostrare che sono seri quando parlano di sforzi per ridurre le emissioni e di finanziamenti per il clima ai Paesi poveri, il colore delle relazioni" tra Bruxelles e Pechino "è verde", ha sottolineato Timmermans. (ANSA).