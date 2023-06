(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invocato una terapia "shock di finanziamento pubblico" per rispondere alla crisi climatica e contro la povertà. Dinanzi a circa 40 capi di Stato e di governo provenienti a Parigi da tutto il mondo, Macron ha lanciato un appello alla "mobilitazione generale" per ridurre le fratture tra Nord e Sud, aiutando i più vulnerabili a rispondere a sfide epocali. "Seve uno shock di finanziamento pubblico", ha martellato il presidente, aggiungendo che oggi nel mondo ci sono "molti soldi" ma non necessariamente destinati al "servizio del progresso del pianeta". (ANSA).