(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - Serve un forte impegno in Ue a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, resiliente, sicuro e integrato, dando importanza alla regione del Mediterraneo e al suo impegno per raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Lo affermano i ministri competenti dell'Unione per il Mediterraneo nelle conclusioni finali del summit che si è tenuto oggi a Zagabria.



"La regione mediterranea si sta riscaldando il 20% più velocemente della media globale ed è quindi particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici", hanno sottolineato i ministri, che hanno incaricato la piattaforma regionale sullo sviluppo urbano sostenibile dell'Unione di concentrarsi negli anni a venire sull'attuazione e il monitoraggio dell'agenda urbana - attraverso i due piani d'azione per lo sviluppo urbano 2040 e per l'edilizia abitativa -, considerando le crisi e le sfide globali complesse e interconnesse, tra cui il cambiamento climatico. (ANSA).