(ANSA) - BERLINO, 02 MAG - "Non facciamo abbastanza" e "siamo troppo lenti" contro la crisi climatica e lo dimostrano le recenti temperature record in Nord Africa e in Spagna, con i 38,8 gradi di Cordoba "che non erano mai esistiti" ad aprile. Lo ha detto oggi la ministra tedesca degli Esteri Annalena Baerbock, all'apertura del Dialogo sul clima di Petersber a Berlino. Per la ministra tedesca l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale sotto agli 1,5 gradi centigradi rispetto all'epoca preindustriale è ancora possibile e necessario, l'uso delle rinnovabili dev'essere triplicato su scala globale e quest'anno dovrebbe esserci infine un fondo da 100 miliardi di euro perché anche i Paesi più fragili possano reagire alla crisi. Il Dialogo porta insieme rappresentanti di più di 40 Paesi, tra cui grandi Stati industriali e Stati molto piccoli particolarmente colpiti dai cambiamenti climatici, ha sottolineato Baerbock, e deve costruire "partnership concrete anche oltre le frontiere geopolitiche". Il Dialogo di Petersberg si svolge in previsione della Conferenza mondiale sul clima Cop 28, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 10 dicembre. (ANSA).