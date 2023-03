(ANSA) - ROMA, 17 MAR - L'Italia e gli Emirati Arabi Uniti hanno siglato una dichiarazione di intenti per rafforzare la loro collaborazione per garantire il successo della Cop28 sui cambiamenti climatici, che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre negli Emirati Arabi. Lo rende noto il Mase precisando che per l'Italia l'atto ha la firma del ministro degli Esteri Antonio Tajani,.



"Un testo - commenta il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto - che mette in evidenza tante possibili connessioni tra i Paesi nell'importante snodo rappresentato dalla prossima Conferenza delle Parti". (ANSA).