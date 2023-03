Clima: piano Wmo per monitoraggio globale dei gas serra

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il Consiglio esecutivo dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) ha approvato i piani per una nuova Infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra. La risoluzione del Consiglio esecutivo dovrà essere approvata dal Congresso della Wmo nel maggio prossimo.



La Wmo coordinerà in un quadro operativo integrato tutti gli strumenti esistenti di monitoraggio dei gas serra (sistemi di osservazione dallo spazio e a terra, strutture per la creazione di modelli e l'elaborazione dei dati). Al momento non c'è uno scambio internazionale completo e periodico di osservazioni e modelli sui gas serra. (ANSA).