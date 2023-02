Clima: Cdp World,su 294 società sostenibili 4 in Italia

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Brembo, Intesa Sanpaolo, Italgas e Pirelli sono le 4 aziende italiane inserite nella lista mondiale delle imprese con 'rating A' sulla lotta al cambiamento climatico secono l'organizzazione no profit Cdp (Carbon Disclosure Project). La lista è composta da 294 società ed è strata aggiornata al 2022.



"In un anno caratterizzato da problemi ambientali in crescita nel mondo, da fenomeni climatici estremi a danni senza aprecedenti per la natura - spiega Cdp - la necessità di un cambiamento urgente e collaborativo è più stringente che mai".



Per questo l'Organizzazione che afferma di possedere "la maggior raccolta di dati mondiale" ha classificato quasi 15mila aziende sulla base delle loro informazioni rese in tema di cambiamento climatico e sicurezza per le foreste e le acque, compilando 3 classifiche differenti. (ANSA).