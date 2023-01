Aerei:Enea,con biocarburanti fino a 40% di emissioni in meno

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Per la prima volta in Italia è stato sperimentato l'uso di miscele di biocombustibile e cherosene su un jet militare, ottenendo una riduzione fino al 40% delle emissioni inquinanti complessive. A calcolare questo taglio è stato uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Toxics, che indaga anche l'impatto complessivo sulla salute e l'ambiente di questi nuovi carburanti avio. La ricerca è stata condotta da ricercatori Enea, in collaborazione con Aeronautica Militare nell'ambito dell'accordo di cooperazione in materia di utilizzo di biocombustibili nel settore dell'aviazione, che coinvolge anche Cnr e ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.



I test sono stati condotti su due diverse miscele contenenti il 13% e il 17% di biocombustibile nel corso di diverse prove motore con velivolo a terra, presso la Divisione aerea di sperimentazione e spaziale (DASAS) dell'aeroporto militare di Pratica di Mare. "Grazie al nostro laboratorio mobile abbiamo calcolato gli indici di emissione per tipo di carburante, che esprimono la concentrazione di inquinante presente nei gas di scarico dell'aereo in funzione della quantità di combustibile bruciato", spiega Antonella Malaguti, ricercatrice Enea. "Le due miscele a base di biocarburanti hanno fatto registrare per tutte le prove una riduzione media del 20% - e fino al 40% per medi regimi di potenza motore - delle emissioni di black carbon, ossia il carbonio elementare; allo stesso tempo, abbiamo rilevato l'aumento fino al 30% del biossido di azoto e della quantità di particelle totali emesse, in particolare delle nanoparticelle", aggiunge Malaguti. (ANSA).