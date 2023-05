(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Proseguono le vaccinazioni contro il tetano e le altre malattie infettive nella Casa della Comunità dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna. "Il ristagno dell'acqua provoca condizioni sanitarie potenzialmente rischiose per la salute delle persone", spiega l'Unione: in sede di Coc (Centro operativo comunale), il direttore tecnico del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, ha comunicato che questa situazione manifesterà "un apprezzabile miglioramento fra circa cinque giorni".



Fino ad allora, "poiché nella maggior parte dell'abitato di Conselice è presente acqua stagnante in cui sono immersi anche rifiuti di varia tipologia, il sistema della rete fognaria (di tipo misto) e il conseguente scarico delle acque reflue delle abitazioni non è funzionante, e anche l'erogazione di acqua potabile può subire delle interruzioni, la permanenza nelle abitazioni della popolazione è molto rischiosa". (ANSA).