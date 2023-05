(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAG - Si chiama progetto "Oasi Marina" ed è un'iniziativa per la riforestazione dei fondali dell'Isola Palmaria e dell'Isola d'Elba, con la piantumazione di 5000 talee di posidonia oceanica. Una pianta che ha un ruolo chiave per l'ecosistema del Mar Mediterraneo: grande produttrice di ossigeno, barriera contro l'erosione e hotspot di biodiversità, capace di ospitare una grande quantità di organismi marini. Il progetto realizzato da Nivea, nato in collaborazione con zeroCO2, B Corp italo-guatemalteca impegnata nel contrasto al cambiamento climatico, e Worldrise, Onlus che da 10 anni si dedica alla tutela e valorizzazione del mare attraverso progetti creativi di educazione e conservazione, rappresenta una risposta alla crisi climatica in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.



"Tutto ciò che ha un impatto sul nostro pianeta ricade su di noi, sulla nostra salute e sulla nostra pelle - ha commentato Andrea Mondoni, general manager di Beiersdorf per il Sud Europa, il marchio che controlla Nivea presentando il progetto - Per questo ogni giorno ci impegniamo nell'aumentare il nostro livello di sostenibilità ecologica attraverso azioni sempre più responsabili e progetti tangibili a favore di clima e ambiente".



(ANSA).