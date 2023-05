Geologi, il Commissario gestisca anche le acque sotterranee

La Cabina di regia sull'emergenza idrica e il Commissario straordinario "sono chiamati a garantire la gestione integrata delle risorse idriche, riconoscendo la funzione strategica non solo delle acque superficiali (sulle quali sono incentrate le considerazioni e le misure suggerite dal decreto in esame), ma anche e soprattutto di quelle sotterranee, sia in fase ordinaria sia nell'attuale stato emergenziale". È quanto ha dichiarato Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, in audizione in commissione al Senato sul decreto siccità.



"Solo così - ha aggiunto Violo -, l'ambizioso programma di contrasto della scarsità idrica e di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche potrà assumere un ruolo decisivo nell'elaborazione di strategie e progetti innovativi".