(ANSA) - TRIESTE, 06 APR - "Diciamo che qualche voce di spesa che abbiamo ereditato sul Pnrr sicuramente potrà essere ricalibrata: se dobbiamo occuparci di qualità della vita e di mobilità in sicurezza probabilmente l'alta velocità è prioritaria rispetto ad altro, però non stiamo lì a rimpiangere, sicuramente abbiamo ereditato qualche progetto che è matematicamente impossibile finire in due anni e mezzo, perché per fare una ferrovia o per fare un ponte servono gli anni che servono e quindi vedremo di usare quei soldi in maniera intelligente": lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando del Pnrr.



"C'è l'emergenza siccità, ad esempio - ha specificato - io come ministero potrei spendere un miliardo di euro in più se me lo danno per contrastare la dispersione idrica e quindi arrivare con più acqua a casa o nei campi della nostra gente. I progetti non ci mancano, l'obiettivo è spendere fino all'ultimo euro e bene i soldi che abbiamo in tasca".