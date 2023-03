(ANSA) - VICENZA, 28 MAR - Si è svolto oggi un incontro tra il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco e il vertice di Vi.Acqua in merito alla situazione di rischio legata alla siccità.



Nell'incontro è stato deciso di istituire una cabina di regia per un monitoraggio continuo della situazione e per aggiornare i cittadini sui corretti comportanti da tenere per evitare lo spreco delle risorse idriche.



"È importante ricordare a tutti i cittadini - rileva Rucco - che, in questo periodo di siccità, ognuno di noi può fare la propria parte anche attraverso il suggerimento di piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza. Sono stato rassicurato dalla società che la situazione, per quanto riguarda la città di Vicenza, non desta particolari preoccupazioni grazie alle falde acquifere della zona che garantiscono una riserva importante".



I vertici di Vi.Acqua, in accordo con il sindaco, hanno disposto la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo con consigli e suggerimenti di buone pratiche rivolti direttamente ai cittadini sul corretto uso dell'acqua. In particolare, un opuscolo consiglia come comportarsi in casa con controlli mirati sui rubinetti, sul wc, sull'uso degli elettrodomestici, nell'igiene personale e per le pulizie domestiche. Ma anche nei comportamenti all'aperto vengono evidenziate le buone pratiche, ad esempio durante il lavaggio di auto, moto e biciclette e sulle attività di giardinaggio. Sono stati inseriti anche suggerimenti in caso di ristrutturazioni del bagno e della cucina, o nella gestione degli scarichi. (ANSA).