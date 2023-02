==Siccità:Ciafani(Legambiente),serve piano razionamento acqua

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il livello di allarme idrico è "gravissimo" per cui il governo deve intervenire "subito" con un piano di razionamento dell'acqua. A sostenerlo in una intervista alla Stampa il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. "Siamo al secondo inverno in cui le precipitazioni nevose e piovose sono state molto al di sotto della media. Il governo deve affrontare subito l'emergenza estate 2023, ma poi servono azioni concrete e strutturali per le prossime estati. Rischia di diventare un problema sociale. La guerra dell'acqua nel Nord Italia l'abbiamo già vista l'estate scorsa, quest'anno rischia di essere ancora più dura". Razionare l'acqua? "Questo rischio c'è, è oggettivo. Il governo deve fare subito un piano di razionamento, come ha fatto un anno fa col gas". Rispetto alle azioni strutturali contro l'allarme idrico, Ciafani propone "in agricoltura l'uso delle acque reflue depurate, che hanno una portata continua e costante e contengono azoto e fosforo, due fertilizzanti naturali che permetterebbero di non comprare quelli chimici all'estero. Ma serve una campagna di sensibilizzazione, bisogna superare il pregiudizio degli agricoltori". (ANSA).