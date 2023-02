Roma:Diaco(M5s),Tevere in secca e degradato,sindaco che fa?

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "La devastante siccità che in questi giorni ammorba la Capitale sta portando il Tevere al minimo vitale: diverse zone paludose interessano ormai circa la metà del fiume, mentre lungo le banchine sotto i ponti riaffiorano biciclette, monopattini e rifiuti di ogni genere". Così in una nota il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S). "Fanghiglia e rami secchi - aggiunge - sono dappertutto lungo gli argini: un biglietto da visita decisamente squallido per Roma. Mentre la città è sempre più sporca e in balia di se stessa, cosa hanno intenzione di fare il sindaco Gualtieri e l'assessorato all'Ambiente per garantire decoro, pulizia e sicurezza a uno dei simboli dell'Urbe Eterna? Finora proprio nulla, dal momento che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Soprattutto, che fine ha fatto l'Ufficio Speciale Tevere, l'ufficio di scopo creato dall'ex sindaca Raggi proprio per tutelare e valorizzare il fiume dei romani?". (ANSA).