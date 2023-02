++ Folgiero,c'è bisogno sicurezza crescerà spesa difesa navale +

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 13 FEB - "Sicuramente la spesa in difesa navale crescerà in questo nuovo ciclo industriale". E' la convinzione di Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, espressa a margine di una visita alla Lef. "La nave ha quegli elementi di deterrenza particolari della spesa della Marina, ha la capacità di difendere i cavidotti, le infrastrutture energetiche, i cavi delle comunicazioni. L'80% dei fondali del Mediterraneo non sono conosciuti: credo che la spesa della Marina crescerà perché c'è grande bisogno di sicurezza - e i prodotti militari di Fincantieri come Fremm antisommergibile e corvette sono i più richiesti e i più provati in mare". (ANSA).