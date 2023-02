L'Enea scova inquinanti nell'acqua con un laser innovativo

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - L'Enea 'scova' inquinanti nell'acqua con un sistema laser innovativo. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha messo a punto una metodologia di analisi dell'acqua basata su spettroscopia laser Raman, in grado di rilevare in tempo reale la presenza di sostanze inquinanti, anche a basse concentrazioni, in particolare nitrati e solfiti.



La strumentazione, spiega l'Agenzia nel numero odierno di Eneainform@, consiste in un dispositivo laser portatile, già utilizzato con successo per rilevare la presenza di inquinanti nell'aria, in grado di fornire informazioni anche sulla struttura chimica di inquinanti nell'acqua, grazie all'interazione della luce con le molecole. Si tratta di una tecnologia non 'distruttiva' che dà risposte rapide, non richiede particolari condizioni per le misurazioni e può essere applicata direttamente sul campione senza nessuna preparazione.



"Abbiamo preso in esame gli inquinanti più comuni che è possibile trovare nelle acque di fiumi, laghi e bacini artificiali, come conseguenza di attività agricole e industriali" spiega Salvatore Almaviva, ricercatore Enea del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia presso il Centro Ricerche di Frascati e coautore dello studio pubblicato sulla rivista internazionale Sensors, insieme alle altre ricercatrici dell'Agenzia Antonia Lai, Florinda Artuso, Isabella Giardina e Alessandra Pasquo.



"Queste sostanze mettono in pericolo gli ecosistemi naturali e rappresentano un rischio per la salute di uomini e animali quando quelle stesse acque vengono utilizzate per l'irrigazione in agricoltura e l'abbeveramento del bestiame, entrando così nella nostra catena alimentare", aggiunge Almaviva. (ANSA).