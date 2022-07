Arriva in Campania l'Appennino Bike Tour

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - L'Appennino Bike Tour arriva in Campania e fa tappa a Pietrelcina (Benevento) e Guardia Lombardi (Avellino), il 5 e 6 luglio. L'iniziativa, promossa da Legambiente e Vivi Appennino, vuole riscoprire l'Italia dei piccoli borghi tra natura e bellezze nascoste. Il 5 luglio l'appuntamento è alle ore 16,30 a Pietrelcina in viia Gregaria, 18, con il sindaco Salvatore Mazzone, Sebastiano Venneri, direzione nazionale Legambiente, Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino. L'indomani raduno alle 9.30 a Guardia Lombardi in via del Convento, 48. (ANSA).