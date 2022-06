Battipaglia-Eboli, lavoro comune contro gli scarichi abusivi

(ANSA) - BATTIPAGLIA, 29 GIU - Un programma di collaborazione volto a contrastare il fenomeno degli scarichi abusivi che si verificano lungo i tratti dei canali di bonifica e di irrigazione che attraversano i territori di Eboli e di Battipaglia. E' il progetto messo a punto in incontro svoltosi stamane al Comune di Battipaglia: nelle prossime ore sarà definito un protocollo di collaborazione che sarà sottoscritto dai Comuni di Battipaglia e di Eboli oltre che dal Consorzio di Bonifica in Destra Sele.

Sarà costituita una task force con personale tecnico dei due Enti Locali e del Consorzio che, coadiuvata dalle Polizie Locali, sarà impegnata nei prossimi mesi in attività di vigilanza e controllo lungo il percorso dei canali per riscontrare eventuali scarichi non autorizzati sanzionando i responsabili.

Tutta l'attività sarà condivisa con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria competente.

"Questa è solo una delle tante azioni concrete a tutela della qualità delle acque di balneazione che arriva dopo quelle che sono state già messe in campo -dice la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese - dal potenziamento delle infrastrutture di depurazione alla promozione di una maggiore sensibilità ambientale, dalla pianificazione sovracomunale concertata tra i comuni del Litorale Salerno Sud nell'ambito di una comune strategia di sviluppo alla rigenerazione dei tratti di litorale compromessi da insediamenti abusivi. Siamo convinti che preservare la qualità delle risorse naturali e dell'ambiente in generale è l'unica strada capace di garantire un orizzonte sicuro alle future generazioni". (ANSA).