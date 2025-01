Zangrillo, a Caivano un modello di ascolto e inclusione

"Il modello Caivano è modello di ascolto, che si fonda esattamente sulla volontà di includere e coinvolgere, di dialogare a ascoltare, e di rendere questo territorio protagonista della propria rinascita". Lo ha detto a Caivano (Napoli) il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo rispondendo a margine alle domande dei giornalisti, che davano conto delle polemiche sollevate da comitati e associazioni di zone periferiche e degradate di grandi città, da Scampia a Napoli a quartieri di Roma, dove potrebbe in teoria essere adottato il modello di riqualificazione messo a punto a Caivano.

"Siamo venuti a Caivano - ha aggiunto Zangrillo - con l'idea di realizzare un percorso di recupero del territorio, ma non con spirito autoreferenziale, ma partendo dall'ascolto di istituzione e cittadini, per capire con loro quale era il modo giusto per procedere. Anche il personale del Formez inviati qui a Caivano hanno il compito di affiancare i lavoratori del Comune, affinchè siano poi in grado di far camminare con le proprie gambe la macchina amministrativa".



