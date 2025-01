Maltempo, aliscafi a intermittenza per Ischia e Procida

Aliscafi a intermittenza oggi sulle tratte che collegano la terraferma con le isole di Ischia e Procida. La regolarità dei collegamenti operati coi mezzi veloci viene ostacolata dalle condizioni meteo avverse così che le compagnie di navigazione stanno progressivamente sospendendo molti dei collegamenti in programma.

Fermi all'ormeggio quindi gli aliscafi da e per i porti di Pozzuoli, Casamicciola e Marina Grande a Procida mentre restano confermate al momento solo alcune delle corse previste, in partenza ed in arrivo, da Molo Beverello per Ischia Porto.

Non si registrano ancora variazioni per i collegamenti operati dalle navi traghetto in programma per le due isole ma sarà comunque preferibile consultare siti e call center delle compagnie prima di mettersi in viaggio.



