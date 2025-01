Acampora (Pd), il Governo non si prenda meriti su Scampia

"La collaborazione con tutte le istituzioni è importante, e questa è un fattore di merito dell'amministrazione di Napoli guidata da Gaetano Manfredi. Ma è importante anche la verità dei fatti, la verità storica: la legalità a Scampia non torna grazie al governo di Giorgia Meloni, e Scampia non ha alcun bisogno di nuovi e ulteriori progetti di rigenerazione urbana, come in maniera impropria ha invocato sui social la premier". Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli.

"Per fortuna la rigenerazione è già in corso, il progetto già c'è e si chiama ReStart Scampia, le risorse per attuarlo arrivano tutte da fondi europei e di governi precedenti al suo.

Questa è una sfida che il Comune di Napoli sta affrontando con coraggio e autonomia, e la sta vincendo attraverso l'essenziale collaborazione del territorio e dei suoi cittadini", spiega. "La scadenza per vedere la nuova Scampia è fissata per la fine del 2027, ma già dalla metà del 2026 dovrebbero veder la luce 170 dei 433 alloggi finali previsti - ricorda Acampora - i 150 milioni per l'intero progetto sono stati trovati grazie all'eccellente lavoro di questa amministrazione comunale, risorse che derivano da fondi PNRR, cui si sono aggiunti fondi PON e altre somme del Fondo Periferie stanziate dal Governo Renzi e precedentemente non utilizzate".

Secondo Marco Sarracino, deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, "la rinascita di Scampia non comincia oggi, ma è frutto del protagonismo di un territorio, che spesso in solitudine ha dovuto combattere per accedere a diritti troppe volte negati. Il lavoro dell'associazionismo e dei comitati del quartiere, delle istituzioni locali, supervisionato dal Sindaco Manfredi e dal Prefetto, sta consentendo a Scampia di accedere ad importanti progetti e opportunità che ne cambieranno radicalmente il futuro". "Benvenga la maggiore sinergia e collaborazione istituzionale possibile, ma la Presidente Giorgia Meloni eviti di fare di Scampia l'ennesimo tassello della sua propaganda. Anche perché il quartiere conosce la storia, la verità e i volti di chi si è impegnato in questi anni difficili.

Il Pd vigilerà affinché tutte le risorse arrivino nei tempi programmati", conclude Sarracino.



