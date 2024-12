Capogruppo Pd Napoli, 'insulti omofobi contro assessore'

Insulti omofobi sono stati rivolti durante la seduta del Consiglio della IV Municipalità di Napoli nei confronti dell'assessore alle Politiche sociali del Comune, Luca Trapanese. Lo denuncia il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Gennaro Acampora.

"La polemica, la critica, anche il contraddittorio talvolta duro e aspro fanno parte della dialettica politica. Ma se si confonde la franchezza degli argomenti con l'aggressione personale, e quando lo scontro ancora oggi, nel 2024, degenera in allusioni a presunti vantaggi clientelari ma soprattutto si spinge fino a vergognose offese omofobe, crediamo che chi ricopre incarichi istituzionali debba farsi da parte. Massima solidarietà all'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, Napoli non merita questo indegno spettacolo", dice Acampora.

"L'assessore stava rispondendo per le deleghe di sua competenza su importanti questioni che riguardavano il territorio della IV Municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) - spiega Acampora - e rispondergli con insulti volgari e offensivi evidenzia non solo incompetenza, ma soprattutto assenza di valori, totale estraneità a qualsiasi sensibilità, qualsiasi senso dell'opportunità e della responsabilità politico-istituzionale che si ricopre".

"L'assessore Trapanese porta avanti anche una testimonianza di vita importante nell'assolvere il suo mandato, cosa che gli chiediamo di continuare a difendere, sanzionando e allontanando chi mette in dubbio tutto questo con i peggiori argomenti possibili, quelli dell'attacco personale, della discriminazione e dell'accusa senza alcuna prova", conclude Acampora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA