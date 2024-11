Weekend con gara di pesca nel Porto turistico di Capri

A Capri al via la nona edizione della "Fishing Capri Island Tournament", gara di pesca sportiva organizzata dall'associazione "Battiti di Pesca". Location della competizione sarà lo scenario del porto turistico di Capri riconosciuta come cornice paesaggistica di una valenza geo-ambientale altissima. L'evento patrocinato dal Comune di Capri con l'obiettivo di "prolungare la stagione turistica" offrirà ai numerosi pescatori iscritti in gara, ben quaranta, di apprezzare i ritmi lenti dell'autunno caprese. Pescatori che arriveranno da numerose regioni italiane e che potranno pescare in un luogo unico al mondo, con la presenza anche del neocampione del mondo Iacopo Collavoli che con la nazionale italiana di canna da riva ha conquistato, a ottobre in Grecia, l'oro mondiale a squadre. Tutto il pescato, in un'ottica di catch&release sarà rimesso in mare. Imponente la macchina organizzativa dell'associazione "Battiti di Pesca" con il presidente Antonio Scarfone ed il vicepresidente Cristiano Moscovio da sempre in prima linea per le azioni, i dibattiti, messi in campo per sensibilizzare la tutela della risorsa mare e la promozione della pesca sportiva ottenendo anche il premio speciale Sport e Ambiente riconoscimento del Coni Campania Sezione di Salerno, che ha realizzato l'evento in collaborazione con il Comune di Capri, Comando Polizia municipale di Capri, Marina di Capri e Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Capri.



