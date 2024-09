A Napoli restaurato il portone di Palazzo San Giacomo

Presentati oggi alla stampa i lavori di restauro del portone di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il restauro è stato realizzato grazie all'intesa tra il Comune di Napoli e i mecenati dell'Associazione Friends of Naples, da un'idea di Premio Green Care, grazie al sostegno di DAFNE Restauri e della ditta Del Core Restyling, con la partecipazione di Leonardo immobiliare. L'intervento di recupero del portone di Palazzo San Giacomo ha restituito il suo aspetto originario, esaltandone il ruolo di biglietto da visita per la città di Napoli e celebrando la bellezza storica della facciata. Il portone di Palazzo San Giacomo torna dunque a risplendere grazie al restauro svelato oggi alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme ad Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e ad Alberto Sifola, presidente di Friends of Naples. Il restauro, realizzato grazie all'intesa tra il Comune e i mecenati dell'associazione Friends of Naples, nasce da un'idea di Premio Green Care, che già in precedenza si era occupato della cura delle aiuole antistanti il Municipio, e si inserisce nel progetto più ampio di riqualificazione e valorizzazione dell'intera piazza. Realizzato sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza di Napoli, l'intervento di recupero del portone di Palazzo San Giacomo ha restituito un aspetto impeccabile a questo simbolo della città attraverso il ripristino dei suoi elementi, dando rinnovata eleganza alla facciata ed esaltandone il suo punto focale. "Il restauro del portone di Palazzo San Giacomo è un bell'esempio di compartecipazione pubblico-privato, oltre che atto di generosità nei confronti di Napoli perché Palazzo San Giacomo è la casa dei napoletani" così il sindaco Gaetano Manfredi



