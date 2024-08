Carceri: Sappe, a Poggioreale detenuto incendia materasso

Un detenuto del carcere di Poggioreale ha oggi incendiato un materasso creando momenti di caos: lo rende noto il Sappe. Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, racconta quanto avvenuto. "Un detenuto italiano, ristretto 416/bis, del primo piano del Reparto Avellino (in cui sono ristretti 151 persone) aveva una visita programmata stamattina: in prima battuta ha rifiutato la visita, poi ci voleva andare, ma purtroppo per lui era già stata annullata -spiega in una nota -.

Poi, verso le 15, ha chiamato che si sentiva male. Nel frattempo che il collega lo aprisse per farlo scendere al Ps, per le cure del caso, i detenuti hanno prima fatto la battitura e poi incendiato un materasso in Sezione. Sono stati fatti evacuare tutti i detenuti del primo piano e secondo piano nei passeggi, refertati quasi tutto il primo piano e secondo piano!!".

La sindacalista evidenzia che "le condizioni del carcere di Poggioreale continuano ad essere allarmanti, ma continua ad aumentare il numero dei detenuti che ad oggi è pari a 2.054 detenuti nonostante la chiusura di un intero reparto, il reparto Napoli, che ospitava circa 350 detenuti". "Sono intervenuti anche i vigili del fuoco - aggiunge - Adesso tutto rientrato ma sono stati momenti di grande tensione che solamente la professionalità del personale di Polizia Penitenziaria ha evitato che degenerasse".



