Droga anche nelle confezioni di snack,arrestato pusher ricercato

Aveva nascosto la droga anche nelle confezioni di snack dolci come Mars e Bounty il 57enne irreperibile da oltre un anno e arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere San Giovanni di Napoli. Il ricercato, dopo essere sfuggito, il 13 maggio 2023, a un posto di blocco, è stato individuato e messo in carcere nel pomeriggio di lunedì scorso dagli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra.

Il 13 maggio 2023, dopo aver forzato l'alt di una volante, si rese protagonista di una corsa folle tra le vie del quartiere San Giovanni Barra. Alla fine abbandono il veicolo a bordo del quale stava scappando e si guadagnò la fuga a piedi.

Nell'auto fu rinvenuto un kg di marijuana. Le indagini scaturite da quell'episodio hanno consentito di cristallizzare un solido quadro probatorio a carico del 57enne che ha portato all'emissione dell'arresto da parte del gip.

Per oltre un anno, comunque, l'indagato è riuscito ad eludere l'arresto. Lunedì pomeriggio, però, i poliziotti di San Giovanni Barra lo hanno rintracciato in un garage del quartiere dove è stato tratto in arresto anche per il reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi (diverse generalità ma con la sua foto) che ha fornito ai poliziotti durante il riconoscimento.

Gli agenti, durante un controllo in un locale, nel comune di Caivano, risultato nella disponibilità dell'indagato, sono stati rinvenuti 11 involucri contenenti oltre 5 kg di marijuana e 47 panetti per un ammontare complessivo pari a circa 4 kg di hashish. La droga era stata occultata anche in otto confezioni di snack dolci.



