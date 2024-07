Lite davanti hotel a Paestum, tre feriti gravi

Tre persone sono rimaste ferite a Capaccio Paestum (Salerno) in una sparatoria avvenuta all'esterno di un albergo della città dei templi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Agropoli, intorno alla mezzanotte ci sarebbe stata una lite tra due fratelli ed un gruppo di motociclisti. La situazione è, ben presto, degenerata: uno dei due fratelli ha estratto una pistola e ha sparato più volte contro il gruppo di bikers. I colpi - una decina quelli esplosi - hanno ferito tre persone in modo grave e ora sono ricoverate negli ospedali di Salerno, Eboli e Battipaglia. Il più grave, in prognosi riservata, sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso.

Lite davanti hotel: bikers feriti erano al Festival del sordo

tavano partecipando al Festival internazionale del sordo i bikers che ieri sera, davanti ad un hotel di Paestum, sono rimasti feriti nel corso di una sparatoria. Probabilmente anche i due fratelli coinvolti nella lite, uno dei quali ha esploso i colpi di pistola, erano allo stesso Festival. I carabinieri della compagnia di Agropoli, con il supporto del comando provinciale di Salerno, sono riusciti a ricostruire una prima dinamica: al culmine della lite, uno dei due fratelli ha estratto una pistola ed ha premuto più volte il grilletto contro il gruppo di bikers, colpendone tre. Al momento uno dei feriti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Salerno. L'uomo, al culmine di una lite, è stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco per i quali è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie ed è considerato in pericolo di vita dai medici del nosocomio salernitano. Un altro ferito è stato trasportato a Battipaglia dove è stato operato d'urgenza ed è in prognosi riservata. Meno grave le condizioni del terzo bikers, ricoverato nel nosocomio di Eboli. I carabinieri hanno ritrovato a terra 13 bossoli, di cui due proiettili interi. Al momento non ci sono fermati ma, anche grazie al racconto di diversi testimoni, le indagini dei carabinieri sarebbero a buon punto.



