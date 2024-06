Elezioni:candidato centrosinistra Aversa, "bella esperienza"

Ha chiamato gli avversari per complimentarsi del loro risultato elettorale il candidato sindaco unitario del centrosinistra ad Aversa (Caserta) Mauro Baldascino; nella città andrannno al ballottaggio i due candidati del centrodestra, ovvero Francesco Matacena e Antonio Farinaro. "Ringrazio tutti coloro che in queste settimane mi hanno sostenuto e votato" ha detto Baldascino, che durante la campagna elettorale aveva ricevuto le visite di sostegno in città dei leader del Movimento Cinque Stelle e del Pd Giuseppe Conte ed Elly Schlein. "È stata una bella campagna elettorale - ha aggiunto Baldascino - che nonostante sia partita in ritardo, e non abbia dato l'affermazione desiderata, in poco tempo ha costruito una coalizione e un progetto politico, tutt'altro che scontato ad Aversa, che è destinato solo a crescere. Garantiremo a chiunque vinca un'opposizione incisiva e costruttiva" ha concluso.



